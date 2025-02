Claus F. Dieterle

Sind Sie ein lauer Christ?

Guten Tag,

wollen Sie das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen, in der Bibel bezeugten Gott, erlangen?

Ich bin Mitglied der Ev. Landeskirche (EKD) und möchte Sie aus der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit

holen, denn Jesus Christus verschleudert das ewige Leben nicht im Sonderangebot.

Wer IHM nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen (Matthäus 16,24).

Wir werden durch unseren Glauben an Jesus Christus und Seine Gnade gerecht von Verfehlungen, ohne dass

wir dafür eine Leistung erbringen müssen (Römer 3, 22-24; Epheser 2, 8-10).

Aber zwischen gerecht werden (aus Gnade) und gerecht bleiben (durch Taten) besteht ein großer Unterschied!

Bitte lesen Sie dazu die folgenden Bibelaussagen:

– laue Christen wird Jesus aus seinem Mund ausspucken (Offenbarung 3, 14-22) und

– wer keine reiche Frucht bringt, wird von Jesus getrennt (Johannes 15,1-8) und

damit Faulpelze und Taugenichtse (Matthäus 25,14-30).

Bitte lesen Sie auch Jakobus 2,24; Matthäus 6,19 + 20 und Matthäus 19,30.

Wie können Sie sich also tatkräftig für Jesus Christus engagieren?

Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen (Epheser 2,10).

Bitten Sie IHN um Erkenntnis (Jakobus 1,5-8).

Jesus spricht in Matthäus 25,31-46 „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan“ und erläutert das.

Und ER will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen (1.Timotheus 2,4). Auch Sie können die Evangelisation unterstützen, allerdings nur ein volles Evangelium und kein Wohlstands-bzw. Wohlfühlevangelium (Galater 1,7).

Möchten Sie mit mir eine gemeinnützige Stiftung gründen, um laue Christen wachzurütteln?

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zum christlichen Glauben, natürlich kostenlos.

Ich versende keine Spendenwerbung!

Beste Grüße und Gottes Segen! Claus F. Dieterle Christliche Schriftenmission

Heilpraktiker / Psychotherapie 15711 Königs Wusterhausen Dieterle-Berlin@t-online.de

N.B. Ich bin übrigens Autor der Broschüre „Die Verbreitung von Traktaten – praktische und biblische Hinweise“. Dazu Prof. Dr. Peter Beyerhaus, 72810 Gomaringen: „Ich stimme dem Inhalt ganz zu – praktisch und gehaltvoll!“. In dieser Broschüre weise ich auch auf das Thema Lohn und Stellung des Christen nach der Auferstehung

hin (der Richterstuhl des Christus 2.Korinther 5,10; 1.Korinther 3,11-15; Römer 14,10-12. Dieses Gericht über die Gemeinde ist nicht mit dem Gericht über die Welt nach Offenbarung 20 zu verwechseln!).

